Salerno | bimba di due anni precipita dalla finestra | salva grazie a una rete Arrestato il padre | è accusato di tentato omicidio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La dinamica è ancora tutta da chiarire ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di. È questa l?accusa con cui è stato posto in stato di fermo un...

...quelli del reparto operativo di, guidati dai comandanti Massimo Avallone e Luigi Aureli, indirizzano subito le indagini in una direzione precisa. Ed i sospetti ricadono sul padre della...Inquietante svolta nel caso delladi 2 anni caduta oggi dalla finestra di casa sua, al terzo piano, sul corso San Vincenzo Ferrieri, a Fisciano: è stato arrestato suo padre. Ancora ignota l'esatta dinamica dell'accaduto che ha ...Un volo dal terzo piano, una bimba di due anni viva per miracolo ed un padre in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Sono i drammatici momenti di una giornata che ha sconvolto ...La dinamica è ancora tutta da chiarire ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di tentato omicidio. È questa l’accusa con cui è stato posto in stato di fermo ...