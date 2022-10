‘Rush!’ | il nuovo album dei Måneskin dal 20 gennaio 2023

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Èil titolo del(e attesissimo)dei, annunciato poco fa dalla rock band. Il disco sarà disponibile dal 20, in pre-order da giovedì 3 novembre 2022. Già confermate diverse versioni fisiche: vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e non solo. La notizia, più che attesa dai fan di tutto il mondo, arriva a una manciata di ore dalla partenza della leg statunitense del Loud Kids Tour. Lo show, infatti, fa tappa a Seattle al The Paramount Theatre – che registra il tutto esaurito – dopo il sold out a Città del Messico. Proprio durante il concerto messicano, ihanno presentato Kools Kids, potente inedito punk che andrà a fare parte del disco in arrivo. In radio, intanto, è disponibile il singolo ...