Running | Maratonina di San Biagio | trionfa il trevigiano Esposito

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ andata a Giacomola terza edizione della mezza maratona organizzata dall’Atletica San. Il 28enne di Montebelluno ha vinto in 1h08’02”, precedendo il keniani Riungu e il gambiano Jaiteh. “Era la mia quarta mezza maratona nell’arco di un mese: più che pensare al tempo, vista anche la giornata calda, ho cercato di tenere come punto di riferimento Riungu e Jaiteh – ha spiegato, che il 9 ottobre ai Tricolori di Pisa aveva portato il record personale a 1h06’36” -. Abbiamo corso assieme per tutta la gara, sul cavalcavia di Cavriè, a un chilometro dal traguardo, ho provato ad allungare. Jaiteh si è staccato e sono riuscito a precedere Riungu. Una bella soddisfazione dopo due secondi posti. I miei prossimi impegni? Valuterò per un’altra mezza prima di fine anno. Poi, nel 2023, mi piacerebbe tornare a correre la ...