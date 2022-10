Rugby | Test match 2022 | Italia | Capuozzo infortunato A rischio per Samoa

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Brutte notizie dalla Francia per l’Ital, che in vista delle sfide con, Australia e Sudafrica rischia di perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Ange, estremo di grande talento e velocità, si ècon il Tolosa e potrebbe saltare almeno una delle partite di novembre. Il Tolosa, infatti, ha annunciato con un comunicato sul suo sito che l’estremo azzurro entra nella lista degli infortunati e non è stato convocato ieri per ilcontro Bayonne. Il club francese di Top 14 non specifica né il tipo di infortunio né l’entità e, dunque, bisognerà attendere le prossime ore per avere notizie più precise e capire i tempi di recupero per Ange. La speranza, ovviamente, è che si tratti di un semplice affaticamento e chepossa raggiungere comunque oggi ...

ITALIA - SAMOA:MATCH 2022 SABATO 5 NOVEMBRE 14.00 ITALIA - SAMOANella ripresa il Messina è calato mentre l'IVPCBenevento ha ritrovato fiducia, voglia e ... Sarà unimportante per i biancocelesti, che di solito, lontano dalle mura amiche, diventano la ...Al via l’autunno mondiale del rugby, con 21 incontri dell’Autumn Nations Series in onda su Sky e in streaming su NOW. In campo ...I tre test match degli Azzurri andranno in diretta anche sul digitale terrestre oltre che su satellite e in streaming I tre test match dell’Italia delle Autumn Nations Series 2022 saranno visibili in ...