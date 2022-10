(Di lunedì 31 ottobre 2022) Inizia questo fine settimana laa 4 posti per Francia 2024, con lemaschili che andranno in scena con la prima tappa a Hong Kong, mentre bisognerà aspettare il primo weekend di dicembre per vedere in campo anche le donne. Undici tappe per gli uomini, sette per le donne per vincere il tour mondiale dia sette e, come detto, soprattutto per staccare quattro biglietti per le. L’edizione 2022/23, infatti, assegnaprime quattro in classifica nei due tornei la qualificazione a Francia 2024 e sono tante le squadre candidate a unolimpico. Per questo motivo, e con l’emergenza pandemica in regressione, al via dopo un paio d’anni ci saranno tutti i top team. In campo maschile tra i favoriti ci sono ...

OA Sport

'È un onore aver ricevuto oggi ilStars of Sport Award come miglior atleta uomo. ... Le stelle del 2020 sono per Marcelo , la giocatrice diPatricia García Rodríguez e per l'Atlético de ...Villaggio del. Oasi felice l'impianto dove i verdeblu affronteranno le sfide casalinghe, un ... Già epicentro della Grande Bellezza con ilNations e teatro inconfondibile delle Universiadi ... Rugby Seven: World Series, parte la caccia a un posto alle Olimpiadi A former Ireland rugby international star has said he was “shaken to the core” by scenes he witnessed in Somalia, as devastating drought puts the country on the brink of the world’s first famine in ...Hello and welcome to Monday's rugby league live news blog. The Rugby League World Cup resumes tonight with the final group stage game between Papua New Guinea and Wales. England will likely face the ...