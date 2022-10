Roma | Zaniolo si carica | ' Ho tanta voglia di segnare'

LA CRONACA DEL MATCH Rispetto alla trasferta in Finlandia di giovedì scorso in casarecuperano Matic, Celik e Ibanez. Quest'ultimo è titolare. Rientra anche, squalificato in Europa, ...Commenta per primo José Mourinho, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida con il Verona: 'Prima di tutto ... Quando vinci al 90esimo- 'Il suo ...Verona-Roma 1-3 in un posticipo della 12/a giornata della serie A. Padroni di casa in vantaggio con Dawidowicz al 27'. Nella ripresa i tre gol della Roma con Zaniolo al 47', ...Verona, 31 ott. - (Adnkronos) - La Roma vince 3-1 in rimonta in trasferta sul Verona e sale al 4° posto in classifica a quota 25. I giallorossi ringraziano il 18enne Volpato che trova ...