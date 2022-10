Roma vince contro il Verona | baby Volpato ribalta il risultato Giallorossi al 4° posto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La3-1 in rimonta in trasferta sule sale al 4°in classifica a quota 25. Iringraziano il 18enneche trova il determinante gol del 2-1 all'88' e poi serve ad El Shaarawy la palla del 3-1 al 92'. I padroni di casa trovano il vantaggio con Dawidowicz al 27' ma poi il difensore gialloblù si fa espellere dieci minuti dopo per un brutto fallo su Zaniolo che trova il pari nel recupero della prima frazione. Gli scaligeri restano così ultimi insieme alla Cremonese con 5 punti. La prima opportunità del match è per gli ospiti con Zaniolo che ha una grande intuizione nell'innescare unpiede proseguito con Karsdorp e terminato con Abraham che fa tutto bene, supera Montipò ma a porta vuota colpisce clamorosamente il palo ...

Nel posticipo della 12ª giornata di Serie A, laa Verona 3 - 1. In gol Dawidowicz, Zaniolo, Volpato e El Shaarawy. Guarda il video con le ...Lain casa del Verona con due gol nel finale di gara e José Mourinho nel post partita non si risparmia una frecciata a SarriUna partita sofferta in casa del Verona, tenuta in bilico fino all'...Il tecnico: "Ora dobbiamo dimenticare questa partita e pensare al Monza. E' chiaro che alcuni episodi non hanno indirizzato la partita nei nostri confronti" ...I giallorossi espugnano il Bentegodi e volano al quarto posto. Il francese non tornerà dopo la lunga sosta invernale. Vigilia di Champions per Spalletti e Inzaghi ...