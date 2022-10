Roma | Mourinho | «Abbiamo bisogno di punti | squadra triste dopo il Napoli Ora resistiamo»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Le parole nel pre partita di Veronadi José. Il tecnico giallorosso è intervenuto a DAZN prima della partita Le dichiarazioni pre gara di: “la sconfitta diho visto moltazza. Gli infortuni continuano, questa volta Spinazzola, ma come ho già detto dobbiamo resistere fino al 13 novembre.di” L'articolo proviene da Calcio News 24.

(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All .:(3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore :. A disposizione : Svilar, Boer, Kumbulla, ...Ospite dell’Hellas Verona al Bentegodi, la Roma ha la possibilità di portarsi al quarto posto in classifica. Prima del match, Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole ...Oggi alle 18:30 si affronteranno al Bentegodi Verona e Roma per il posticipo dell'undicesima giornata di Campionato.