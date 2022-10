Roma | detenuto brucia materasso in carcere Il sindacato penitenziario denuncia criticità

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Poteva finire in tragedia, quello che è avvenuto all’interno di undi. Un, che sta scontando la propria pena all’interno della struttura penitenziaria di Casal del Marmo, ha dato alle fiamme il propriopresente nella sua cella. Il rogo avrebbe subito reso irrespirabile l’aria del proprio settore, costringendo le guardie carcerarie a un immediato intervento con gli estintori, per evitare feriti e soprattutto che le fiamme creassero danni alla struttura. su Il Corriere della Città.

31 ott. "La decisione di intervenire sull'ergastolo ostativo, vista l'imminente scadenza che la Corte costituzionale ha fissato per l'8 novembre, è un ripensamento come da proposta del M5S, che il detenuto spieghi le ragioni della mancata collaborazione in modo..." Una corsa contro il tempo - è il ragionamento del governo - per garantire sicurezza sociale e impedire che il detenuto lasci il carcere "pur in costanza del vincolo associativo".