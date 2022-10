Roma | altro stop | si stacca Spina

(Di lunedì 31 ottobre 2022) . Un indisponibile a partita, e infortunio che arriva a poche ore dalla partita. E’ il refrein delladegli ultimi tempi. Zalewski con il Napoli, Ibanez con l’Helsinki e ora Leonardozzola: l’esterno sinistro giallorosso ha accusato un problema muscolare nell’allenamento di sabato. Tornano Zaniolo, Ibanez, Matic e Celik, quattro pedine che possono tutte trovare minutaggio al Bentegodi stesera, contro il Verona. In difesa il dubbio riguarda Smalling: l’inglese può riposare a favore di Kumbulla, che giocherà comunque in coppa, complice l’assenza di Mancini. L'articolo proviene da Italia Sera.

... bianco, rosso e picture disc, special box sets, cd e. L'annuncio arriva mentre la band sta ... A queste, si aggiungono due date negli stadi italiani, all' Olimpico di(giovedì 20 luglio 2023) ...... bianco, rosso e picture disc, box set, CD e. Tutte le notizie su Maneskin Scopri La band, ... sarà seguita da due date negli stadi, il 20 luglio all'Olimpico die il 24 luglio a San Siro, a ...Il Verona sblocca il match del Bentegodi contro la Roma intorno alla mezz’ora. Al 27' angolo battuto basso da Miguel Veloso per Faraoni al limite dell’area. Il capitano calcia forte verso la porta, Da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...