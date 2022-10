Ritorno al crimine | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 31 ottobre 2022)al: trama, cast e streaming delStasera, lunedì 31 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondaaldel 2020 diretto da Massimiliano Bruno. La pellicola, con protagonisti Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua, è il sequel deldel 2019 Non ci resta che il. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ritornati dal passato direttamente nel 2018 attraverso il ponte di Einstein-Rosen che si trovava nel locale della banda della Magliana prima che l’esplosione di una bomba lo facesse richiudere per sempre, Sebastiano, Moreno e Giuseppe, insieme a Gianfranco, che li ha salvati e fatti ritornare dal 1982, si recano in ...

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 31 Ottobre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Bad Boys for Life,al, Easy - Un Viaggio facile facile, The Judge, Autumn in New York, Scappo a casa, Halloween, Killer Elite, Il mio nome è Nessuno, Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley, ... E ...Stasera 31 ottobre, alle 21.20 su Rai3 , arrivaalcon Marco Giallini e Alessandro Gassmann . Sequel del fortunato Non ci resta che ildel 2019, racconta una nuova avventura della più stramba banda di criminali della storia. ...Ritorno al crimine: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 31 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3. Le informazioni ...Corinne Cléry, invece, ricopre il ruolo della Contessa Roccapadula e Ninetto Davoli è Er Saetta. Ritorno al crimine è una commedia, i cui protagonisti non sono veri criminali, ma quattro imbranati, ...