Risparmio energetico | un terzo degli italiani disposto ad abbassare il riscaldamento

AmbienteInforma

La saracinesca tirata giù dal portiere del Milan è una spinta ulteriore per i ragazzi di Abate che nel secondo tempo entrano carichi e provano subito a scuotere il match grazie a ...Franco 6 Partita onesta da parte sua, non rischia niente contro un Mangia in modalità; prova anche a buttarsi in avanti nel finale ma gli manca il guizzo giusto. (46' st Moino sv)... Risparmio energetico, Arpae approva il piano per ridurre i consumi | SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente Risparmio energetico senza intaccare la qualità dei servizi. Il Comune di Manerbio ha messo in atto nuove disposizioni per quanto concerne la pubblica illuminazione. «Abbiamo deciso - spiega il ...Sono favorevoli anche a tassare pesantemente le fonti di consumo energetico altamente inquinanti come i veicoli Suv e il trasporto aereo (66%).