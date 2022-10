Riccardo Sabatini | da Cremona sul tetto del mondo scientifico

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Stiamo sviluppando un approccio rivoluzionario alla cura del cancro. Non ci fermeremo fino a che non ce l'avremo fatta"

la Repubblica

Si chiama, ha 40 anni, è considerato uno degli scienziati più influenti al mondo, ma da sempre è un imprenditore. In questi giorni, la CNN ha pubblicato in home page il video della ...Aldo Mola , storico e saggista, a colloquio con l'artistaCordero, autore della scultura ... Monica Contrafatto (che non ha potuto essere presenziare, ndr) e Ambra(comparto "Sport ... L'italiano che a Boston sta scrivendo il nuovo capitolo della lotta al cancro “Stiamo sviluppando un approccio rivoluzionario alla cura del cancro. Non ci fermeremo fino a che non ce l'avremo fatta" ...Da Bollate 5 anni in Perù da volontari dopo il matrimonio, il racconto di Giulia e Riccardo al centro pastorale San Giuseppe ...