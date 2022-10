Ricatta il mondo con la fame | grano bloccato | Zelensky accusa Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Volodymyrha affrontato la questione dell'interruzione dell'accordo sulda parte della Russia. "Navi che portano ile con prodotti agricoli sono costretti ad aspettare - ha dichiarato il presidente dell'Ucraina - perché la Russia stando ilcon la. La Russia è l'unica responsabile del fatto che il cibo ora diventerà più costoso per le persone in una vasta distesa dall'Africa occidentale all'Asia orientale. La Russia è il motivo per cui le persone, in particolare, in Etiopia, Yemen o Somalia, vengono lasciate con una catastrofica carenza di cibo. Certo, i partner stanno cercando di convincere lo stato terrorista a rallentare un po' il ricatto. Ma è realistico? Finora, i fatti indicano che la leadership russa è più interessata ad esacerbare la crisi ...