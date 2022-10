Reggio Emilia | auto esce fuori strada e si schianta contro una casa | morta una donna 22enne e tre bambini L’uomo alla guida in gravi condizioni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tragedia a. Un’è uscita die si èta violentementeil muro di unadisabitata, causando la morte di 4 persone, di cui tre minori. Tra le vittime unae tredi 2, 10 e 12 anni.della Fiat Stilo finitaè stato trasportato inall’ospedale di, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco. Le vittime sono di origine albanese, e non è stato chiarito se facciano parte di un unico nucleo familiare. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.00 sulla via ...

È di quattro morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 30 ottobre a Villa Gaida di. Una giovane donna e tre bambini di 2, 10 e 12 anni sono morti sul colpo. Un uomo, marito della vittima, che era alla guida della vettura è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono E' successo verso le 20 sulla via Emilia tra Cadé e Villa Gaida, in provincia di Reggio Emilia, verso Parma. La vettura, una Fiat Stilo scura, procedeva in direzione di Sant'Ilario quando il ...