«Reddito di cittadinanza | stop a chi può lavorare» Il piano di FdI | formazione per i disoccupati e aiuti a disabili e anziani

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Obiettivo: superare già nel corso del 2023 ildiper arrivare a due strumenti diversi, il primo di natura assistenziale per chi non può, il secondo...

... superamento della legge Fornero sulle pensioni, estensione della flat tax, interventi strutturali sulle cartelle esattoriali, revisione deldi. Poi sempre la Lega ha depositato ...... dovrei essere tranquilla vista la ripresa post - Covid, ma non lo sono, il mio sonno è disturbato dal pensiero del "caro bollette" e dal "di". Spero che il Nuovo Governo in ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...In arrivo il bonus 150 euro per 22 milioni di italiani Il bonus 150 euro arriverà già a Novembre per dipendenti e pensionati: questa è la notizia riportata dall'agenzia di stampa ANSA; tra un mese e m ...