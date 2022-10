Real Madrid | sogno Cancelo | ma il City spara alto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ilha individuato inil rinforzo adatto per la fascia destra: ildi Guardiola alza il muro per il portoghese Ilpunta forte Joao. A riportarlo è il quotidiano As, che spiega come il portoghese sia la prima scelta del club spagnolo per il post-Carvajal sulla corsia destra. Non sarà però affatto facile convincere il Manchester, non intenzionato ad ascoltare proposte inferiori ai 70 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.