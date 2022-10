Real Madrid | rischio squalifica per Ancelotti per le parole post Girona

... Richarlison (polpaccio) In dubbio : Romero (polpaccio), Kulusevski (coscia) Diffidati : Bentancur, Dier, Højbjerg I dettagli del sorteggio degli ottavi Mercoledì 2 novembre- Celtic...In particolare, secondo quanto riportato da The Sun , ilstarebbe pensando a Gabriel Jesus per rimpolpare il reparto d'attacco. Carlo Ancelotti sarebbe interessato al talento brasiliano, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti spiega perché il rigore fischiato ad Asensio, che ha deciso la sfida col Girona poi finita 1-1, secondo lui proprio non c'era.