Real Madrid | Ancelotti | “Mercato? Rosa così fino a fine stagione”

Centrocampisti - Modric (), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Ivanusec (Dinamo), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (RB Salisburgo), Misic (...E' la settimana del ritorno del grande ex Rodriguez al Forum per la super sfida di ...Il neo tecnico dei Villans si dà subito da fare sul mercato: nel mirino un vecchio obiettivo della Juve, che ora torna sull'ex Barça ...Il Real Madrid cambia strategia e prepara il rinnovo di contratto per Marco Asensio. Come scrive il quotidiano Marca, i blancos sarebbero pronti a intavolare una trattativa ...