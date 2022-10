Rave Party | il ministro Piantedosi pensa a un provvedimento per la confisca di strutture agli organizzatori

(Di lunedì 31 ottobre 2022) commentaillegali, ildell'Interno Matteopunta a un giro di vite. Mentre a Modena il raduno prosegue,porterà in Consiglio dei ministri una prima bozza di ...

Musica e balli sono proseguiti per tutta la notte Sono state avviate le operazioni di sgombero dell'area interessata daldel Modenese. È quanto si apprende da fonti di polizia. Ieri il ...Modena, il sindaco della città: 'Incolumità e niente forzature' Ilabusivo di Modena è diventato ormai un caso politico. Il neo ministro degli Interni Piantedosi ha ordinato alla polizia lo sgombero ma la situazione non è semplice. Oltre 3.500 ragazzi si ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...(ANSA) - MODENA, 31 OTT - Con le prime luci del mattino le forze dell'ordine sembrano prepararsi a intervenire nel capannone abbandonato dove da sabato sera si tiene il Rave Party 'Witchtek', a due ...