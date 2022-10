Rave party | da clinico ho riflettuto sul loro senso | nel desiderio di libertà vedo tanta omologazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Mi sto interrogando come medicosul significato psicologico del. Devo ammettere ed accettare che per età, modello educativo e personalità forse non riuscirò a capire fino in fondo tutte le motivazioni che animano i partecipanti a questi raduni. Voglio comunque provarci, casomai chiedendo indicazioni ai lettori più giovani che vivono sullapelle le vicende di questi ultimi 40 anni. Il primo elemento che traspare è l’ansia die ricerca di una felicità momentanea che questi raduni sembrano voler incarnare attrso il rifiuto di ogni regola. La ricerca di un luogo fuori dagli schemi ove esprimere completamente la parte istintiva di sé stessi emerge anche dal verbo inglese “to” che ha diversi significati fra cui entusiasmarsi, ...