Rave party | cosa prevede la stretta del governo Meloni | confische | multe e carcere da 3 a 6 anni Escluse le intercettazioni su chat e social

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Al bando la techno. Ildi Modena ha fatto da acceleratore. E nel corso del primo Consiglio dei ministri ilcambia subito musica, mettendo all’indice iin Italia per questioni di «incolumità, ordine e sanità». Il Cdm ha dato il via libera a norme penali durissime contro chi organizzerà raduni non autorizzati oltre le 50 persone, modificando con un decreto legge l’articolo 633 del codice penale. Secondo le nuove regole, si rischia la confisca dei veicoli (camion e furgoni) e della strumentazione e delle apparecchiature musicali usate dagli organizzatori dei raduni non autorizzati, oltre all’obbligo del ripristino dell’ordine nei luoghi dove si sono svolti i. Ma non solo. Potrebbero arrivare pene anche ben più dure, ossia la reclusione da 3 a 6 ...

Lo dichiara in una nota il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , dopo lo sgombero deldi Modena. "Le manifestazioni e gli spettacoli devono essere organizzati rispettando le norme, in ...... di molti commentatori, che si sono limitati a rilevare l'episodio; di un governo che si indigna per ia Modena e poi distoglie gli occhi da Milano. Qualcuno dirà: cose brutte accadono in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...«C’è compattezza, lealtà, entusiasmo. E se qualcosa non va non ho avuto problemi a dire la mia e poi a trovare un accordo…». Nella prima conferenza stampa ufficiale post Consiglio dei Ministri, Giorgi ...