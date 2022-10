Rave party a Modena | trattativa tra le forze dell' ordine e i partecipanti FOTO

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In un capannone abbandonato da sabato sera si tiene il“Witchtek”. Mentre all’interno l’evento continua, all’esterno ci sono un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Al momento nell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa

Dove un capannone abbandonato, nella zona Nord della città, diventa meta di frotte di sconsiderati che si ritrovano, del tutto illegalmente, per un. L'inizio delle danze (si fa per dire) è ...In mattinata struttura circondata e trattativa avviata tra polizia e partecipanti Sono state avviate le operazioni di sgombero dell'area interessata daldel Modenese. È quanto si apprende ...Al via le operazioni di sgombero del capannone di Modena nord in cui da sabato notte si sono radunati migliaia di ragazzi per un rave party. La prima fase prevede una trattativa tra le divise e i ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...