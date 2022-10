Rave | Meloni | “Finora l’Italia ha dato impressione di lassismo | con la nuova norma saremo uguali agli altri paesi europei”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Con lasuici aspettiamo di non essere diversi da altre Nazioni d’Europa. Quando ci fu il famosodi Viterbo, mi colpì che migliaia di persone arrivate in Italia a devastare, provenivano a tutta Europa, perché l’che in questi anni haè stata disul rispetto delle regole. Oranon è più la Nazione in cui si può venire a delinquere, ci sono le norme e vengono fatte rispettare”. Lo ha detto Giorgianel corso nella conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo alla domanda di una cronista sullaad hoc contro iparty “Vedremo se con l’applicazione dellaaccadrà ...

A Giorgiasono bastate poche ma risolutive parole per spegnere sul nascere l'ennesima ... ma anche alla luce dell' intervento di polizia sulparty di Modena . Da sinistra, infatti, qualcuno ...Sicuramente rispetto a quell'agosto in cui Salvini, Giorgia, e anche il forzista Maurizio Gasparri misero sotto accusa la ministra Lamorgese per il teknival (party di più giorni) di ...Governo Meloni, Cdm dà ok a Dl unico su Covid, carcere ostativo e Rave party Da Sgarbi a Valentini, approvata anche la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Rinvio al 30 dicembre dell'attuazio ...