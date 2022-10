Rave di Halloween | tra i quattromila che sfidano gli agenti | Quando arriveranno | sarà divertente

party previsto fino alla notte die oltre: pronta l'irruzione delle forze dell'ordine A quanto pare l'idea degli organizzatori è far proseguire il party fino alla notte die ...Sono iniziate le operazioni di sgombero delparty di, organizzato in un capannone in disuso all'intersezione tra via Marino e viale Virgilio in località Bruciata, in provincia di Modena. Ieri il ministro dell'Interno, Matteo ...Rave a Modena, sarà una lunga giornata: con le prime luci del mattino le forze dell'ordine sembrano prepararsi a intervenire nel capannone abbandonato dove da sabato sera si tiene il ...Sono in corso le trattative tra le forze dell'ordine e gli organizzatori per liberare il capannone dove da sabato sera è in corso un ...