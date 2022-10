Ragazza di 13 anni vittima di stupro nel foggiano | violentata da tre giovani a Cerignola

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Una ragazzina di 13sarebbe stata segregata ein un garage alla periferia di, nel. Il giorno dopo la violenza, avvenuta la sera del 28 ottobre scorso, laha raccontato tutto ai genitori che hanno sporto denuncia al commissariato. La posizione di tre ventenni sarebbe all'attenzione degli inquirenti: la ragazzina ha riferito di essere stata attirata nel garage con una scusa da uno dei. Subito dopo la denuncia la polizia ha perquisito il garage, in via Melfi, al cui interno gli agenti di polizia avrebbero trovato alcune dosi di hashish.

Una 13enne sarebbe stata segregata e violentata da tre ragazzi ventenni in un garage alla periferia di Cerignola, nel Foggiano. Sarebbe accaduto la sera dello scorso 28 ottobre. Il ...