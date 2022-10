Race to Milan | per la prima volta due italiani protagonisti alle Finals

Il favorito, numeri della Pepperstone ATPtoalla mano, è il danese Holger Rune , che domenica scorsa ha conquistato i punti decisivi per scavalcare al terzo posto Lorenzo Musetti ...Arnaldi vede così svanire le chance di qualificazione alle Intesa Sanpaolo Next Gen Finals: nella "to" Arnaldi resta - al momento (perchè potrebbe essere superato da chi lo insegue) - in ...Sono stati ufficialmente definiti i nomi dei qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in programma dall’8 al 12 novembre . La ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...