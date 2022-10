“Quarta Repubblica” | anticipazioni 31 ottobre 2022 | ospiti e temi

Leggi su tvzap

(Di lunedì 31 ottobre 2022) News Tv. “”,31: glie idi stasera. Su Rete 4 questa sera andrà in onda una nuova puntata del noto programma di Nicola Porro per andare alla scoperta dei più importantidi attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importantiin studio. Vediamo chi interverrà nel corso della serata e tutti iche verranno trattati all’interno dello studio di Rete 4.Leggi anche –> “”, scontro tra Nicola Porro e Giuseppe Conte: caos in diretta Tv “”, ...