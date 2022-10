Quando gareggerà l’Italia nelle Finali dei Mondiali? Squadre | all-around | specialità | calendario | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022)si è qualificata per la Finale adei2022 di ginnastica artistica. Le Fate hanno concluso il turno preliminare in quarta posizione e torneranno in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) per tentare l’assalto al podio. Martina Maggio, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Veronica Mandriota, Manila Esposito, Elisa Iorio sono chiamate a una nuova magia nella serata di martedì 1° novembre: giorno di festa alle nostre latitudini, le azzurre ci proveranno a partire dalle ore 19.30. Martina Maggio ha il quarto accredito nel concorso generale individuale, mentre Alice D’Amato si presenterà con il settimo punteggio: le due azzurre gareggeranno giovedì 3 novembre a partire dalle ore 19.45, pronte a sognare in grande. Alice D’Amato sarà impegnata anche nella finale dial corpo libero, che andrà in scena ...