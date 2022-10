Quali sono gli effetti a lungo termine dell’utilizzo dei dispositivi VR sul nostro organismo?

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In tanti si chiedonoglidell’impiego deiVR sul? Uno studio condotto da Lenstore, società inglese di lenti a contatto, ha sondato questi fenomeni, soprattutto in relazione all’affaticamento della vista.Al momento non esistono studi clinici riguardo glinegativi sulla vista. Tuttavia diversi esperti hanno concordato che l’uso prolungato diVR e AR possa arrecare problemi agli occhi. Ciò è dovuto all’enorme sforzo compiuto dal cervello per potersi adattare a informazioni visive virtuali che sembrano reali, ma che in realtà richiedono un lavoro di elaborazione cognitiva maggiore.Lo sforzo potrebbe sfociare in patologie non solo legate ...