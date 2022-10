Putin non ha ancora firmato il decreto che mette fine alla mobilitazione | ecco cosa significa

Italia Oggi

Quindi Xi Jinping potrebbe lasciare che Vladimirsi assuma la maggior parte dei rischi e dei ... che suggeriva come le vere guerre vinte siano quelle 'combattute'. Il concetto è mettere l'...L'insediamento di Lula e' previsto per il primo gennaio, ma il leader di estrema destraha ... Anche il presidente russo, Vladimir, gli ha inviato un messaggio di congratulazioni, auspicando ... Putin non ha mezzi sufficienti - ItaliaOggi.it Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha evitato di rispondere alla domanda della stampa su quando il presidente Putin firmerà il decreto per l ... in assenza di un decreto formalmente la ...Calenda: Berlusconi «fa propaganda per Putin», per Simona Malpezzi (Pd ... molto più rischioso, pericoloso e non garantito», ha dichiarato Peskov. Ore 11:37 - Iran firma accordo con Gazprom per 6,5 ...