Procedete | iniziato lo sgombero del rave della vergogna | mossa durissima di Piantedosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sono iniziate le operazioni didelparty di Halloween, organizzato in un capannone in disuso all'intersezione tra via Marino e viale Virgilio in località Bruciata, in provincia di Modena. Ieri il ministro dell'Interno, Matteo, aveva dato mandato al Prefetto di Modena e al CapoPolizia Lamberto Giannini di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l'evento. E sempre in queste ore sono in corso le trattative tra le forze dell'ordine e gli organizzatori per liberare il capannone dove da sabato sera è in corso unparty di Halloween, alla periferia di Modena. Le forze dell'ordine - polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, guardia di finanza - presidiano l'intera zona. Ieri era stato convocato in Prefettura il ...