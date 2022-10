Pretty Boy è il nuovo singolo di Noel Gallagher con gli High Flying Birds e Johnny Marr degli Smiths testo e traduzione

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Che dietro ildici sia quel tocco di post punk dei primi anni ’80 si sente, eccome, perché alla chitarra diBoy c’èdei The, non certo un pioniere qualunque della scena alternativaultimi 40 anni. C’è da sorprendersi, in effetti, perché dietro questodell’ex Oasis troviamo sì la solita sperimentazione in cuiha iniziato a nuotare da quando ha lasciato la storica formazione capitanata dal fratello Liam, ma anche un abito sonoro che veste bene, che gli dà untono. Ildisco dei’s ...

Torna NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS con nuova musica e il singolo, la prima anticipazione del nuovo album in studio previsto per il prossimo anno.segna l'inizio di un nuovo capitolo creativo. Registrato nello studio di Noel a Londra (Lone Star ...Un nuovo singolo con un ospite speciale. Noel Gallagher, accompagnato dai suoi High Flying Birds, ha pubblicato "", la prima anticipazione del nuovo album in studio previsto per il prossimo anno. La canzone segna l'inizio di un nuovo capitolo creativo. Registrato nello studio dell'ex Oasis a Londra e ...I NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS pubblicano oggi l'attesissimo singolo "PRETTY BOY”, la prima anticipazione del nuovo album in studio previsto per il prossimo anno. Il brano, disponibile su tutte ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...