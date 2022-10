Premio ‘Mimmo Beneventano’ al sindaco di Bacoli e al giornalista Piro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPotenza – Saranno ildi(Napoli), Josi Gerardo Della Ragione, e ilNico, i premiati della 14/a edizione del riconoscimento nazionale “dedicato alla memoria e all’impegno di Mimmo Beneventano, medico e politico, ucciso dalla camorra ad Ottaviano (Napoli) il 7 novembre 1980”. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 6 novembre, alle 17, nel Palazzo Ducale a Sasso di Castalda (Potenza). Il riconoscimento “è dedicato – è spiegato in un comunicato di Libera – ad amministratori e giornalisti che si sono distinti nel contrasto all’illegalità e nella promozione di una società più giusta per tutti; è promosso da Libera Basilicata, in collaborazione con la Fondazione Mimmo Beneventano e con il Patrocinio del Comune di Sasso di Castalda”. Della Ragione “che ...