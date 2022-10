Premier League | giornata 14 | pesante ko del Chelsea

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Arsenal travolgente e sempre in vetta, vincono a fatica Manchester City e Tottenham.travolto sul campo del Brighton con la prima vittoria per De Zerbi. Successo di misura del Manchester United, cade in casa il Liverpool. Di seguito l’analisi della14 di14: Arsenal-Nottingham Forest 5-0, Leicester-Man. City 0-1, Bournemouth-Tottenham 2-3 Dominante prestazione dell’Arsenal: i Gunners demoliscono in casa il Nottingham Forest infliggendogli un netto 5-0 frutto di una superlativa partita firmata dalla reti di Martinelli, Nelson (doppietta e primi gol con la maglia biancorossa), Thomas e Odegaard. Fatica tanto il Manchester City ma alla fine un gioiello di De Bruyne su punizione consente alla squadra di Guardiola ...

