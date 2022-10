Ponte sullo Stretto - Salvini e il grande sogno | a che punto siamo?

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sono passati oltre 2.200 anni da quando, secondo le cronache, qualcuno ebbe per primo l'idea di creare un collegamento tra la Calabria e la Sicilia per rendere più facile il passaggio di uomini, animali e merci. Oltre due millenni in cui non si è mai smesso di pensare, progettare, sognare un'opera che, per le sue caratteristiche, costituisce una sfida tecnica considerevole e che riaffiora, periodicamente, nelle intenzioni dei politici, tanto da sembrare quasi un chiodo fisso di chi ci governa. Tempi recenti. Limitandoci anche solo al nuovo millennio, ecco un breve riepilogo delle puntate precedenti. - Nel 2005 è Silvio Berlusconi a sponsorizzare un'infrastruttura che - parole sue - toglierebbe da un isolamento storico una regione, facendola diventare finalmente Italia ed Europa al 100% (sic). Da inguaribile romantico, il cavaliere aggiunge che, grazie al, chi ha ...