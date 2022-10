Ponte di Ognissanti | boom di presenze sul litorale romano

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Fiumicino – Lungomare presi d’assalto, ristoranti pieni, qualche ombrellone sulle spiagge… E per i più audaci anche un tuffo in mare. E’ la cartolina che arriva daldurante questodi. Complice la lunga ottobrata, con temperature superiori ai 20 gradi, le vie di Ostia, Fiumicino e Fregene, ma anche di Anzio e Nettuno, si sono ripopolate di romani e turisti. Scene che sembrano più da stagione balneare che da inizio novembre. I parcheggi sui lungomare sono pieni di auto e visitatori che passeggiano, così come di appassionati della bicicletta o del monopattino. Anche le spiagge registrano, seppur a macchia di leopardo, ed oltre a chi passeggia non mancano gli irriducibili della tintarella. Per i più audaci, un bagno fuori stagione. Ma il vero...