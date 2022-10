Ponte crollato in India dopo i lavori di restauro | tragico bilancio | almeno 140 vittime

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ancora in aumento ledel crollo indi undi epoca coloniale , di recente oggetto di. Sono140 le persone decedute per il collasso della struttura nel fiume sottostante...

Le autorità stimano in 500 circa le persone che erano radunate sopra e attorno ilvecchio di 150 anni nella città di Morbi, nello stato di Gujarat. Nove persone sono state arrestate in ...Una telecamera di sicurezza ha immortalato il momento in cui èilpedonale sospeso sul fiume Machchhu, vicino alla città indiana di Morbi, nello stato indiano del Gujarat. Stando alle prime informazioni diffuse dalle autorità locali, sulc'...In India un ponte pedonale è crollato e precipitato nel fiume sottostante: almeno 75 i morti Un ponte pedonale è crollato in India, facendo precipitare nel fiume sottostante coloro che lo stavano ...Sono 141 i morti accertati, con un bilancio delle vittime che è però destinato a salire, mentre divampano le polemiche. Il crollo avvenuto domenica di un ponte sospeso in Gujarat, Stato dell'India occ ...