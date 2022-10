Polveriera Transnistria | missile russo sulla Moldavia – Ascolta

la Repubblica

Definiti da tempo lad'Europa, i Balcani continuano a preoccupare politici e analisti ... parzialmente occupata dai russi in. La Bulgaria, invece, pur aderendo alla linea euro - ...... poco più di 2 milioni e mezzo di abitanti, è insomma per sua natura una, se si conta ... Lae la narrazione russa sulle terre russofone In, al contrario della casa ... Separatismi e scontri sui confini: l'ex Urss è di nuovo una polveriera