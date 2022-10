Pogba si ferma un’altra volta | problemi alla coscia Mondiale a rischio

(Di lunedì 31 ottobre 2022)si è fatto male. E a questo punto ilè seriamente a, le convocazioni di Deschamps dovrebbero arrivare il 9 novembre. E l’investimento della Juventus può considerarsi un fallimento su tutta la linea. Lo riporta la Gazzetta dello sport. Stail problema non è il ginocchio (operato circa due mesi fa) ma la. Al momento la diagnosi è affaticamento. Nei prossimi giorni si saprà se c’è una lesione. La Gazzetta scrive che il centrocampista francese era da poco tornato ad allenarsi con il gruppo. Poi ha cominciato a sentire un doloreche con il passare del tempo è diventato sempre più insistente, ne ha parlato con i medici e ha deciso di sospendere gli allenamenti per cercare di ...

Alfredo Pedullà

... assenti Chiesa, Kaio Jorge,, Aké, De Sciglio, Di Maria, Bremer, Paredes, Vlahovic e ... mentre la Juventus, a quota otto, è la seconda squadra più prolifica sugli sviluppi di palla, dietro ...... Alex Sandro loin calcio d'angolo 35' Danilo conquista un altro calcio d'angolo 34' ancora ... Chiesa edomani non saranno convocati, impossibile che ci siano mercoledì con il PSG e 99% non ... Gazzetta.it: Pogba si ferma ancora per un problema alla coscia Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...McKennie Juventus Inter. Alla lunghissima lista di infortunati che attualmente comprende Pogba, Chiesa, Di Maria, Paredes, Bremer, Vlahovic, De Sciglio, Kaio Jorge e Iling Jr, si è aggiunto anche un a ...