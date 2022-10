Pogba | il comunicato ufficiale della Juve sulle sue reali condizioni fisiche

(Di lunedì 31 ottobre 2022) TORINO - Sembra ancora lontano il ritorno in campo per Paul, già reduce da tre mesi di stop per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro rimediata il 23 luglio scorso e la successiva ...

TORINO - Sembra ancora lontano il ritorno in campo per Paul, già reduce da tre mesi di stop per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro ...ha voluto fare chiarezza con un..Ildell' Inter parla di risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale ... Leggi Anche, ancora un infortunio: la Juventus lo perde fino al 2023 e il Mondiale si allontana ...Juventus, il comunicato sulle condizioni di Pogba Come si legge dalla nota della Juventus infatti, "Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto ...L'agente del centrocampista bianconero chiude il discorso Qatar per il francese dopo il nuovo problema accusato ...