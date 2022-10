Pogba | ancora un infortunio | la Juventus lo perde fino al 2023 e il Mondiale si allontana

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non ha fatto in tempo a riaggregarsi al gruppo squadra, che Paulè subito stato costretto a fermarsi di nuovo. Questa volta è unmuscolare alla coscia destra a tenere ai box il centrocampista su cui laaveva riposto molte delle sue speranze per questa stagione e che, invece, per ora ha raccolto zero presenze. Dopo il nuovo stop, il francese chiude in anticipo il 2022 con i bianconeri e vedersi anche la possibilità di partecipare con la sua nazionale al2022 in Qatar. Il centrocampista ha accusato un dolore alla coscia destra, la stessa gamba del ginocchio operato due mesi fa. Si aspettano gli esami strumentali per capire esattamente l’entità del problema, ma si teme che possa trattarsi di un leggero stiramento. Un guaio muscolare che significherebbe almeno ...

