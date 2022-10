Pioli rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2025

(Di lunedì 31 ottobre 2022)O (ITALPRESS) – Ilha annunciato il rinnovo delcontratto di Stefanoal 30. “Dopo averintrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria delCampionato 2021/2022, ile Stefano continueranno insieme unprogetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club”ha annunciato il club rossonero. La notizia era nell'aria da tempo, e adesso è arrivata l'ufficialità. Per l'allenatore rossonero anche un adeguamento economico, con il passaggio dagli attuali 3 a 3,5 milioni di euro a stagione. “Firmare il rinnovo è sempre molto emozionante, è la situazione che volevo e che desidero. Ringrazio la proprietà per questa opportunità, l'area tecnica anche per la tempistica in cui è stato fatto questo contratto, e questo mi dà se ...

è entrato nel cuore dei tifosi, che gli hanno dedicato un coro, 'is on fire'. Ora il matrimonio continua. 'Emozionato per il rinnovo'ha parlato del rinnovo di contratto attraverso ...Un prolungamento biennale, dal 2023 al 2025, con adeguamento del contratto: il matrimonio continua ediventerà uno degli allenatori più longevi della storia del Milan.Ringrazio la proprietà e l'area tecnica, anche per la tempistica di questa firma e questo mi dà ancora più carica in quello che faccio e che sto facendo": sono le parole con cui Stefano Pioli commenta ...Giornata importante in casa rossonera: Stefano Pioli ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2025. Alcuni minuti dopo l'annuncio del club ...