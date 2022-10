Piantedosi licenzia Lamorgese | linea dura su Ong e rave party

(Di lunedì 31 ottobre 2022) 00:00Modena, “Sicurezza, scelta la” titola il Corriere. Del Vigo, ha fatto piùin poche ore che tre anni di. 03:50 La crisi ha svuotato gli atenei, Repubblica piange, ma per favore! 06:25 Massimo Recalcati parla di “merito al merito” su Repubblica. Bravo! 06:45 Tetto al contante, Bagnai da leggere. 07:48 Lula batte Bolsonaro e torna il comunismo in Sudamerica. 08:16 Il nuovo premier inglese, Rishi Sunak, si rifiuta di andare al Cop27, la riunione degli ambientalisti. Mito! 09:10 Il capo ultras dell’Inter ucciso… 10:04 Covid, il Domani se la prende con il ministro Schillaci. 10:45 L’intervista della Verità a Luca Donadel che si scaglia giustamente contro i fact checker. 11:16 Botta e risposta tra La Russa e Giannini sulla Stampa. 13:22 E poi intervista al ministro ...

Nicola Porro

