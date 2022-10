LA NAZIONE

Completata la messa a dimora di 50 alberi tra castagni e faggi a Monte Castel Giudeo: zona devastata dal vento nel ...... arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell'atto di guastare le strade,alberilungo d'esse, siepi, ... Piantati gli alberi donati agli sposi contro lo smog "Ripariamo agli spostamenti degli invitati" Presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri ed. 2023, quest’anno dedicato alla tutela dell’Ambiente. Il Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, nella mattinata odierna, ha voluto svela ...Prossimo appuntamento, con l'ambiente, la Festa dell’albero in programma il 21 novembre in piazza Sant’Antonino ...