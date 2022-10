Peskov | ' Non esiste un accordo sul grano senza la Russia' Ma Erdogan insiste

, ha dichiarato che senza la partecipazione della Russia un accordo per esportare il grano dai ... e assume un carattere diverso: molto più rischioso, pericoloso egarantito', ha dichiarato il ...... il ministero della Difesa potesse continuare ad arruolare riservisti,ha spiegato che fa ... Di fatto, però, in assenza di un decreto formalmente la mobilitazionepuo' dirsi terminata, hanno ...Il presidente turco Erdogan ha detto che la Russia ha interrotto l'accordo sull'esportazione di grano dai porti ucraini perché non può avere gli stessi benefici che ottiene Kiev dall'intesa.Peskov ha spiegato che fa fede “la dichiarazione del ministro Shoigo”, che ha annunciato il completamento della mobilitazione parziale. Di fatto, però, in assenza di un decreto formalmente la ...