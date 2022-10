Pereyra | «Ho provato la fame Oggi posso comprare tutto | ma ai miei figli insegno il valore delle cose»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sportweek intervista Roberto Maximiliano, capitano dell’Udinese. E’ nato il 7 gennaio del ’91 a San Miguel de Tucuman. Cresciuto calcisticamente nel Cadetes prima e nel River Plate poi, ha esordito con il River nel 2009, a 18 anni. Nel 2011 è passato all’Udinese, dove è rimasto 3 anni prima di trasferirsi alla Juve. Con i bianconeri Pereira è stato dal 2014 al 2016, vincendo 2 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Poi Watford e, dal 2020, ancora Udinese. In Serie A ha giocato 200 partite segnando 21 gol. Racconta che all’inizio era molto timido e non amava molto le intervista. Soprat, non gli piace parlare primapartite. Ma nemmeno dopo, sopratquando si perde. «Prima si dicono sempre le stesse. Dopo, se abbiamo perso, non apro bocca e torno subito a casa. ...