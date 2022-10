Perché Uomini e donne oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di lunedì 31 ottobre 2022), lunedì 31 ottobre 2022, non va insu Canale 5 come da programma? Ve lo diciamo subito: lo stop del programma è stato dettato dal Ponte di Ognissanti (1 novembre). Queste sono infatti giornate in cui molte persone non lavorano e sono quindi fuori casa, magari in vacanza. Per questo si è scelto di interrompere momentaneamentenella fascia del primo pomeriggio Mediaset. Maria De Filippi e il cast del talk show campione di ascolti della fascia pomeridiana, si sono quindi presi due giorni di vacanza in daytime, Niente show, 31 ottobre, e domani, 1 novembre. Al suo postoandrà inil film Inga Lindstrom – Estate a Sommerby; domani Rosamunde Pilcher: Tutto può ...