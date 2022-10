Per governare non basta avere la maggioranza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Proprio un bell’intervento programmatico quello della neo premier – sempre in polemica purtroppo con la sinistra, come se fossimo ancora in campagna elettorale – ma piacevole e convincente. Credo anche sincero e sentito, giustamente ambizioso. Ovviamente a chi non fa parte della coalizione non poteva piacere e lo ha criticato, e ne ha il diritto. Ma che cosa avrebbe potuto o dovuto dire in più Giorgia Meloni? Si è impegnata – forse troppo – nella soluzione di tanti i problemi. Quasi tutti, dal lavoro alle bollette. Anche il governo, tranne qualche eccezione, immancabile anche nelle famiglie perbene, è mediamente autorevole. Ma la strada è lunga e tortuosa. Non per colpa della sinistra che non ha più alcuna autorevolezza e, quindi, non costituisce un ostacolo. La premier ne parla continuamente perché forse la rassicuraun nemico cui dare la colpa dei prossimi ...