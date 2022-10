Pensioni | bonus 150 euro in arrivo con rata di novembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Con ladi ottobre, l’Inps ha già applicato l’aumento del 2% per i titolari di trattamentistici e prestazioni assistenziali con un importo mensile totale non superiore a 2.692lordi. Il pagamento proseguirà sui rati di pensione di, dicembre e sull’eventuale tredicesima mensilità. E’ quanto segnala l’Inps a proposito della perequazione, la rivalutazione annuale degli importistici per adeguarli all’aumento del costo della vita e proteggere il loro potere d’acquisto. Con ladi dicembre sarà applicato, anche a coloro che non l’hanno ricevuto a, il conguaglio per la perequazione definitiva per l’anno 2021 (il coefficiente 2021 si applica sullein pagamento del 2022). Gli aumenti ...